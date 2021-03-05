تخصيص قطعة أرض لصالح جامعة الدلتا التكنولوجية لإقامة مدينة جامعية

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة التعليم العالى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور علوى الخولى رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا حول تخصيص قطعة أرض بمساحة (1.776م2) أملاك دولة بناحية كفور الرمل مركز قويسنا، لصالح جامعة الدلتا التكنولوجية، لإقامة مدينة جامعية لخدمة طلاب الجامعة عليها، كأول مدينة جامعية لطلاب وطالبات الجامعة.





وأشار التقرير، وفقا لبيان صحفى، إلى أن الهدف من إنشاء المدينة الحفاظ على الوقت، والمجهود الذى يعانيه الطلاب فى السفر، وتمكينهم من الحفاظ على مستقبلهم التعليمى، واستقرار المنظومة التعليمية. جدير بالذكر أن جامعات الدلتا التكنولوجية تعد ضمن ثلاث جامعات تكنولوجية أنشئت العام الماضى، لاستحداث مسار جديد للتعليم التطبيقى والتكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى، وخلق جيل جديد قادر على استيعاب التكنولوجيات الحديثة، وتطورها لمواكبة سوق العمل. وتضم الجامعة، أربعة برامج دراسية تشمل: تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا المياكاتونكس، وهو مجال متعدد التخصصات يشمل مزيجا من العلوم الميكانيكية، والكهربائية، وعلوم الاتصالات، والتحكم، وعلوم الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الاوتوترونكس أى تنفيذ الإلكترونيات فى مجال السيارات؛ لتحسين أدائها، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.

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