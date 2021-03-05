محافظ القليوبية يزرو مشروعات فى بنها وشبين القناطر والخانكة

جدة - نرمين السيد - تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية اليوم الجمعة، عددًا من المشروعات فى قطاع الصحة والصرف بمدن بنها وشبين القناطر والخانكة لمتابعة أعمال التطوير ودفع الأعمال وتذليل العقبات والمشكلات.





وذكرت محافظة القليوبية فى بيان لها اليوم، أن المحافظ استهل الجولة بتفقد مستشفى حميات بنها لمتابعة أعمال تركيب شبكة الغازات والتي سيتم الانتهاء منها، كما تم توريد تانك أكسجين بسعة 11 ألف لتر وجارى تركيبه بالمستشفى، وتابع المحافظ انتظام العمل بالمستشفى وتواجد الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد، موجهًا بسرعة الانتهاء من باقى الأعمال تشغيل المستشفى بكامل طاقتها لإستيعاب عدد أكبر من المرضى، حيث تم تخصيص مبنى خاص للعناية المركزة فقط.

كما تابع المحافظ تركيب التجهيزات الطبية بالمبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمى، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال وسيتم التشغيل التجريبى يوم الاثنين المقبل بعد استلام المستشفى من قبل لجنة متخصصة من الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات، واطمأن على سير العمل وشدد على ضرورة حسن التعامل مع المرضى والعمل على راحتهم وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات والتواصل بشكل دائم مع غرفة عمليات المحافظة فى حالة وجود أى مشكلات.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء محطة معالجة عرب الصوالحة على مساحة 3 أفدنة لخدمة عدد من القرى وهم (تل بنى تميم وكفر سليمان الور وكفر سعد بحيرى وكفر الشرفا ومنشأة الكرام) وتعمل المحطة بطاقة ٢٠ ألف متر٣ يوميًا بتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه، حيث تم تسليمها إلى مسؤولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وجارى تمهيد الموقع وإنشاء سور بمحيط المحطة، موجها بالعمل على مدار الساعة لتسليم المشروع فى أقرب وقت.

جدير بالذكر أن المحطة ستعمل بنظام المعالجة الثلاثية وهو نظام تقنى حديث لا يضر بالبيئة ولن ينتج عنه أي روائح كريهة أو ضارة بصحة المواطنين، كما تم عمل دراسة الأثر البيئى للمحطة والتي ثبت عدم تسببها في أى أضرار سواء على صحة المواطن والبيئة.

وأختتم المحافظ الجولة بتفقد مستشفى الخانكة المركزى، والجارى تطويرها بتكلفة 220 مليون جنيه، وتتكون من 110 سرير إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوى و17 سرير عناية مركزة، وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 99% وجارى العمل لتسليم المستشفى، وتابع المحافظ أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية بعد الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، وشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال الفرش الطبى وتركيب الأجهزة لإدخال المستشفى الخدمة في أقرب وقت ممكن لتساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين بالمنطقة.