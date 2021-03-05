إنفوجراف- الرى بالمحمول.. التكنولوجيا تخدم الفلاحين

جدة - نرمين السيد - ابتكر مهندسو وزارة الموارد المائية والرى، جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة الزراعية، بحيث يساهم فى تحديد مدى احتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للرى من عدمه، حيث يحتوى الجهاز على مؤشر لثلاث حالات وهى جافة أو رطبة أو مشبعة.





وأعلنت وزارة الموارد المائية والرى، تطوير آلية جديدة تتيح للمزارع مراقبة حالة رطوبة التربة عن بُعد، حيث يتم نقل بيانات جهاز قياس الرطوبة بصورة لاسلكية وعرضها باستخدام تطبيق على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع، مع إمكانية تشغيل ماكينة الرى عن بُعد باستخدام نفس التطبيق بناء على قراءات مقياس الرطوبة.

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