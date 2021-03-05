صور- افتتاحات واتفاقيات.. حصاد وزارة التضامن فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - واستعرضت جهود الوزارة أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وشهدت توقيع بروتوكول تعاون مع بنك ناصرالاجتماعى، واختتمت الأسبوع بزيارة لمحافظة بنى سويف، إذ افتتحت خلالها عددًا من المشروعات،وأنشطة أخرى نستعرضها فى التقرير التالى:

ختام فعاليات معرض ديارنا

اختتم يوم السبت الماضى فعاليات الدورة الـ61 لمعرض "ديارنا" للحرف اليدوية فعالياتها مساء اليوم، والذى أقيم هذا العام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى" للحرف اليدوية".



وشهد اليوم الختامى عرضا فنيا لفرقة "نوبة نوتو" احتفالا بزوار المعرض، فى ظل إقبال كثيف على المعروضات والمنتجات خلال الساعات الاخيرة قبيل انتهاء فعاليات المعرض.

دورة تدريبية للعاملين بدار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الدورة التدريبية للعاملين بدار ايواء ضحايا جريمة الاتجار بالبشر والذى يستمر على مدار 3 أيام، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر.

وشارك فى افتتاح الدورة التدريبية، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، السفير سيفند أولينج سفير الدنمارك، لوران دى بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، الدكتور نصر مسلم ممثل عن المجلس القومى للطفولة والأمومة.



وقالت نيفين القباج إن الوزارة تنظر لقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية من منظور حقوقى ينعكس فى برامج عدة تبدأ من برامج الدعم النقدى للمرأة والتمكين الاقتصادى، إذ توجه الوزارة نسبة 75% من برامج الإقراض للمرأة، كما لدى الوزارة عدة برامج لحماية النساء من كل أشكال العنف أو استغلالها جسديا أو جنسيا.



وأضافت الوزيرة أن مصر تولى أهمية خاصة للاجئين فى مصر سواء كانت مصر دولة معبر أو ممر أو إقامة، وتتعهد الوزارة بحمايتهم كما تعمل على إعلاء قيمة حماية النساء من العنف بجانب الاشراف على جمعية الهلال الأحمر المصرى التى لها دور كبير فى قضية اللاجئين.



وأشارت إلى أن منظمة العمل الدولية تقدر عدد الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم حول العالم بـ40 مليون تقريبا، مضيفة أن جريمة الاتجار فى البشر تستهدف الفئات التى تعانى من الفقر والبطالة، مشددة على أن مصر تعد من الدول الأكثر نجاحا فى مكافحة هذه الجريمة عبر العديد من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التى تحظى بأولوية القيادة السياسية، إذ تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك لحمايتهم من الخضوع لمنظمى هذه الجريمة التى لا تعرف إنسانية أو رحمة، مشيرة إلى افتتاح أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، تعد الأولى من نوعها فى مصر فى مواجهة هذه الجريمة التى أخذت أشكالا مختلفة وأساليب متعددة.

وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعى على جهود السفيرة نائلة جبر وما تواجهه من صعوبات كذلك مملكة الدنمارك وما تقدمه من دعم للقضايا الحقوقية خصوصا حقوق المراة، مشيرة الى أن الدستور المصرى الذى تم إقراره عام 2014 تتسق مواده مع الحفاظ على كرامة الانسان المصرى والمراة وحمايتها من الفقر لان العوز يعرضها لكل أشكال العنف خصوصا المرأة المعيلة.



واستعرضت الوزيرة كل أشكال العنف التى يمكن أن تجابه المرأة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى هو من يرأس اللجنة التنسيقية لمنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، مؤكدة أن الوزارة تتبع منهجا محددا فى الحماية للفئات الأولى بالرعاية وترجمت ذلك بعدة برامج منها برنامج الدعم النقدى المشروط وهو موجه بالكامل لصالح المرأة.

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

أكدت نيفين القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى تتبنى منظور حقوقى متعدد الأبعاد فى كافة خدماتها سواء التعليم أو الصحة أو الإسكان أو الصحة الانجابية أو وسائل تنظيم الأسرة للسيدات والثقافة والوعى.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة لديها 420 ألف مسن تحصل على دعم نقدى بإجمالى 2 مليار جنيه سنويا، بالإضافة لدور المسنين التى يستفيد منها 960 ألف مسن سنويا، كما أصدرات الوزارة قرارا بإعفاء المسنين فوق سن السبعين عاما من تكلفة وسائل النقل العام وإعفاء بقيمة 50% لما فوق 60 عاما.



جاء ذلك خلال مشاركتها فى لجنة حقوق الإنسان برئاسة طارق رضوان وبحضور اللواء محمد درويش مستشار الوزيرة للاتصال السياسى.

وقالت القباج إن الوزارة ترعى ما يقرب 428 ألف يتيم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة، بالإضافة إلى 520 مؤسسة رعاية أيتام وكريمى النسب، مشيرة إلى أن التنسيق الفترة السابقة كان يتركز على الحماية الاجتماعية ، موضحة أن الوزارة تبذل جهودا كبيرا لتطوير دور رعاية الأيتام.

وقالت إن الطفل اليتيم يحصل على معاش كرامة بقيمة 350 جنيه شهريا، كما أن هناك فئة من فئات الأطفال مهددين بالتسرب من المدارس، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإدخالهم التعليم المجتمعى، مضيفة أن الوزارة تسلمت 980 ألف طلب من الأسر الكافلة للأيتام.



وحول برنامج الأطفال والكبار بلا مأوى، أشارت إلى أن الوزارة سجلت 18 ألف طفل بلا مأوى، مشيرة إلى أن هناك خلط بين أطفال بلا مأوى والأطفال العاملين والأطفال المتسولين، موضحة أن برنامج أطفال وكبار بلا مأوى وصل فيه عدد الأطفال إلى 28 ألف طفل.

وأشارت إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة المفقودين تتضمن تأسيس قاعدة بيانات لكل الأطفال والكبار المفقودين والمتواجدين فى المؤسسات ويتم التعامل معهم عبر التقنيات الحديثة المتمثلة فى التعرف على الوجه والأماكن المتواجدين بها، موضحة ان الوزارة لديها 17 سيارة خصوصا ببرامج التدخل السريع وأطفال وكبار بلا مأوى للوصول إلى الأطفال والكبار وتقديم خدمات الوزارة لهم.

وحول الكبار بلا مأوى، أشارت إلى أن هناك 3 فئات فى الشارع تتمثل فى أطفال وكبار بلا مأوى أما الفئة الثالثة تتمثل فى المصابين بأمراض نفسية، مشيرة إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية تعاملت مع 93 مسنا مصابين بأمراض نفسية.

وأشارت إلى أن الوزارة ستطلق حملة "الشارع ليس مأوى" لجمع الأطفال والكبار بلا مأوى فى الشوارع وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وحول الأطفال فى نزاع مع القانون، أشارت إلى الوزارة لديها مؤسسة عقابية فى منطقة المرج، موضحة أن المؤسسة العقابية تدار من خلال وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعى ويتم استكمال تطويرها حاليا ويتم تنظيم العديد من الزيارات لهم للتوعية والتثقيف.



وأشارت إلى أن بعض دور الأيتام حالتها ليست نموذجية ويتم وضع خطة لتطويرها ، فضلا عن تحديد شقق يتم الحصول علها من وزارة الإسكان ينتقل إليها أولاد مؤسسات الرعاية بعد بلوغهم سن 21 عاما بالتوازى مع خطة إعادة تأهيلهم ودمجهم فى فى المجتمع.وأكدت ان الوزارة لديها استراتيجية للرعاية البديلة سيتم إطلاقها قريبا.

وأوضحت أنه يتم حاليا مراجعة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا للائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى، مؤكدة أنه يتم طرح كل القضايا بمنتهى الشفافية على رئيس الجمهورية وتحديد التحديات ووضع سبل حلها بشكل مباشر.



وعرضت الوزيرة خلال الجلسة فيلما تسجيليا تحت عنوان "حقك تعرف" عن تدخلات الوزارة فيما يتعلق بحقوق الانسان عبر برامجها المختلفلة سواء تكافل وكرامة أو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو برنامج "سكن كريم" وتأثيث الوحدات السكنية المستحدثة لسكان المناطق العشوائية أو مراكز استضافة المرأة المعنفة أو معارض الأسر المنتجة وتحقيق التمكين الاقتصادى للأسر الأكثر احتياجا عبر برنامج "فرصة".

كما استعرض الفيلم برنامج "أطفال وكبار بلا مأوى" والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، فضلا عن المنظومة الموحدة لإنتاج الأطراف الصناعية ومؤسسات الرعاية لذوى الإعاقة، بالإضافة إلى جهود الحماية والإغاثة عبر مراكز الإغاثة وجمعية الهلال الأحمر المصرى.

استهداف النساء فى الريف

وأكدت القباج أن وزارة التضامن تعنى بالقضايا الاجتماعية الخاصة بالنساء، مشيرة الى ان الفتاة فى حال طلاقها من حقها أن تعود لدار الرعاية التى كانت بها، كما أن هناك 8 مراكز لاستضافة وتوجيه المرأة الخاصة بالمرأة التى تتعرض للعنف، إذ يتم تأهيلها نفسيا واجتماعيا لاعادة دمجها فى المجتمع مرة أخرى.

واضافت القباج خلال مشاركتها فى لجنة حقوق الانسان بمجلس أنه تم افتتاح اول دار إيواء ضحايا جريمة الاتجار بالبشر بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر.

وأوضحت الوزيرة أنه يتم استهداف النساء فى الريف من خلال توفير الإقراض عبر بنك ناصر الاجتماعى، كما بدأت الوزارة فى تدريب النساء على الشمول المالى، بالإضافة إلى الاهتمام بالاسر المنتجة منها معرض "ديارنا" للحرف اليدوية، مشيرة إلى أن الوزارة تبحث عن فرص التسويق الخارجية خاصة فى الدول الإفريقية والعربية من أجل فتح أسواق جديدة للمرأة العاملة لتسويق منتجاتها.

وأشارت القباج إلى أن هناك اهتماما كبيرا توليه الدولة للعمالة غير المنتظمة من خلال توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، وهناك تنسيق مع وزارة الصحة فى هذا الأمر مثل ما يحدث مع الصيادين لتوفير التأمين الصحى لهم، مشددة على أن رئيس الجمهورية وجه بتوفير ملابس الصيد للصيادات لحمايتهن خلال عملهن فى الصيد.

وأكدت القباج أن الوزارة تنفذ برنامج وعى للتنمية المجتمعية ورسائله المتعددة التى تمثل قوى ناعمة، كما هناك اهتماما كبيرا بذوى الإعاقة والدعم الموجه لهم يقترب من 5 مليارات جنيه سنويا، كما هناك مراكز لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة وتقدم لهم خدمات متعددة، كما أطلقت الوزارة منظومة الأطراف الصناعية، كما تم إقرار الصندوق القومى للإعاقة ومتوقع أن يصل لمليار أو أكثر وسيساهم فى حل مشكلة الإعاقة.

الالتحاق بسوق العمل

قالت نيفين القباج إن برنامج تكافل وكرامة بدأته الوزارة نهاية عام 2014، إذ مر بمراحل مختلفة، حتى وصل مع الضمان الاجتماعى الى 3.8 مليون أسرة، كما أزمة كورونا أتاحت دعما نقديا للمرشدين السياحيين وعدد الفئات من الأخرى.

وأضافت القباج، خلال مشاركتها فى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وذلك برئاسة النائب طارق رضوان أن هذا العام نطمح فى الوصول إلى 4 ملايين أسرة فى برنامج تكافل وكرامة.

وأوضحت الوزيرة أن برنامج فرصة يؤهل الاشخاص للالتحاق بسوق العمل بهدف تمكينهم اقتصاديا، كما بدأت الوزارة التوجه نحو الوحدات الإنتاجية من أجل تنشيط حركة الإنتاج الزراعى فى الريف، كما نفذت الوزارة العديد من التدخلات خلال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عبر برنامج سكن كريم وتنفيذ القوافل الطبية والبيطرية، مشددة على أن هناك اهتماما بملف الحضانات، موضحة موافقة رئيس الجمهورية على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة، ومؤكدة أن الحضانات تشكل تهديدا على حياة الاطفال سيتم غلقها.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة تتوسع فى ملف "2 كفاية" و"مودة" خصوصا فى الجامعات، كما تم افتتاح 24 وحدة تضامن اجتماعى داخل الجامعات الحكومية، كما تتضمن الوحدة بنك ناصر الاجتماعى من أجل زيادة وعى الشباب والطلاب بالادخار، مشددة على ان وزارة التضامن الاجتماعى تقدم خدمة التعافى من الادمان مجانية ويتم تنفيذ كشف على السائقين والجهاز الوظيفى للدولة، مشيرة إلى أن نسبة التعاطى انخفضت بشكل كبيرا ، كما أن الوزارة تنفذ تطويرا شاملا لمركز البحوث الجنائية والاجتماعية، فضلا عن تنفيذ مرصد اجتماعى.

ميكنة جميع المديريات والإدارات

وردا على عدد من التساؤلات خلال مشاركتها فى لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أكدت نيفين القباج أن الوزارة تعمل على إصدار تقرير دورى كل 3 شهور ونشرة أخبار عن كل خدمات وبرامج الوزارة باللغة الانجليزية لتوزيعها بالسفارات بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعى معنية بشكل أساسى بحقوق الانسان من خلال برامجها المختلفة التى تقدمها لحماية حقوق الانسان، مشيرة إلى أن الوزارة أسست استراتيجية إحصاء كما تم ميكنة كل المديريات والإدارات وميكنة 32% من وحدات التضامن الاجتماعى، مؤكدة أن الوزارة مستمرة فى ميكنة كافة إداراتها لاستخراج أى بيان بشكل دورى وفورى.

وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى، أشارت القباج إلى أن عدد الجمعيات الأهلية زادت خلال عامى 2013 و2014 من 28 ألف جمعية إلى 55 ألف جمعية، مشيرة إلى أنه كان من الضرورى التحقق من قاعدة بيانات الجمعيات.

وأوضحت أنه تم عقد لجنة تضم مساعد الوزيرة لشئون المجتمع المدنى كما تم عمل وحدة دعم الجمعيات مستقلة تحت إشراف الوزيرة لجذب كوادر خارجية، مشيرة إلى أن الوزارة استعانت بمكلفات الخدمة العامة للمشاركة فى تنفيذ مختلف برامج الوزارة، كما تم عمل منظومة مميكنة لقواعد بيانات الجمعيات الأهلية، مضيفة أن كل جمعية يجب أن تتعامل إلكترونيا مع الوزارة.

وأشارت إلى أنها تتوقع انخفاضا كبيرا لعدد الجمعيات الأهلية التى يبلغ عددها 55 ألف جمعية بعد توفيق الأوضاع.

وعلى التوازى، أشارت إلى أنه تم عقد لقاء مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية العاملة فى مجال العمل الأهلى لشرح اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى والتعرف على المعوقات التى قد تواجههم فى المستقبل، كما سيتم عمل قاعدة بيانات مشتركة للجمعيات وربط شبكى.

وأشارت إلى أن الوزارة كانت تتعاون خلال الفترة السابقة مع الجمعيات الكبيرة، مشيرة إلى أن الوزارة ستغير استراتجيتها خلال الفترة المقبلة وسيكون هناك تعاونا وثيقا مع الجمعيات المحلية فى مختلف المحافظات بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة بما سيسمح بنتظيم العمل الأهلى بشكل أفضل.

قمة "مصر للأفضل" تكرم وزيرة التضامن الاجتماعى

شاركت نيفين القباج فى فعاليات الدورة السادسة لقمة "مصر للأفضل"، التى تنظمها مؤسسة أموال الغد الاقتصادية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وعدد من القيادات التنفيذية لكبرى المؤسسات المصرفية والشركات.



وقد كرمت الدورة السادسة لقمة "مصر للأفضل" نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرًا فى مؤسسات الأعمال لعام 2020.

الإسعاف الاجتماعى

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعى ودعمها تمويليا وفنياً، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التى تستدعى التدخل الفوري، بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية فى هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالى للمشاركة فى الأعمال التطوعية الخيرية.

وأضافت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن المبادرة تهدف لتقديم الدعم الطارئ للأسر والمواطنين الذين يعانون من مشكلات تهدد حياتهم وأمنهم والتى تستدعى التدخل الفورى، وضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، مشيرة إلى أن منطق تطوير آلية «الإسعاف الاجتماعى» يعود لعدم الوصول إلى بعض الحالات المُلحة والتى تستدعى التدخل الفورى، بالإضافة إلى أهمية استخدام وسائل الإعلام الاجتماعى بشكل عادل وتعزيز فرص استثماره من أجل المصلحة العامة،والحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعى والتعرف على ظواهر اجتماعية متنوعة.

وأوضحت القباج أن هناك طاقات شبابية وأفكار إبداعية واستعداد عال للتطوع والمشاركة فى الخير، سيتم منحهم فرصة ،كما أنها تتسق مع السياسة العامة للدولة نحو توفير فرص الحياة الكريمة للمواطن المصرى، فضلًا عن تكامل جهود الدولة المصرية بكياناتها المختلفة وسرعة التواصل من خلال الربط الشبكى.



وأشارت وزيرة التضامن إلى أن مبادرة «الإسعاف الاجتماعى» تستهدف الأشخاص فاقدى الرعاية "الأيتام أو المسنين بلا عائل"، والأسر التى لديها أكثر من ابن/ إبنة من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى الفئات الفقيرة أصحاب الأمراض المستعصية "داء الفيل، ضمور العضلات وغيرها"، والفتيات اللاتى يتعرضن للإبتزاز أو لخطر التحرش أو الاتجار بالبشر، وكذلك أطفال الأم أو الأب المتعاطين للمخدرات بشكل يهدد سلامة الأطفال، وحالات المشكلات النفسية التى تشكل خطر على أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن فريق عمل الإسعاف الاجتماعى سيتضمن فريقا للإدارة المركزية يضم كلا من "مدير، مسئول مالى واداري، مسئول إعلام اجتماعى للرصد وتعبئة الموارد، 3 مسئولين اقليميين"، كما سيكون هناك خط ساخن مُتاح بوزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى فرق غرف العمليات لكل إقليم من الاقاليم الثلاثة "2 مشرف العمليات + متطوعين"، وفرق الاستجابة والعمل الميدانى لكل سيارة إسعاف اجتماعى "سائق + 1 مدير الحالة + 1 مسعف طبى"، وفريق المتطوعين المساعد "من شباب مصر موزعين على النطاق الجغرافى للمبادرة".

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر المصرى ستتولى التنسيق والتنفيذ، كما هناك تعاون مع عدة جهات شريكة فى تقديم الخدمة منها: "مديريات الصحة والسكان، هيئة الإسعاف، الأمانة العامة للصحة النفسية، مديريات التضامن الاجتماعى، مكاتب المحافظين، الجمعيات الأهلية"، كما سيتم تلقى البلاغات من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والخط الساخن والتطبيق الإلكترونى بوزارة التضامن الاجتماعى، مشيرة إلى أن المبادرة تشهد دعما من عدة جهات منها صندوق "تحيا مصر" والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمتبرعين، وكذلك تشهد تعاونا مع وزارة الداخلية،والمتطوعين ونشطاء الإعلام الاجتماعى.

وأوضحت القباج أن هناك عدة آليات لعمل الإسعاف الاجتماعى منها: "منصة إلكترونية - خط ساخن - رصد الحالة أو الإبلاغ عنها - فرق استجابة ونقل الحالة - دراسة الحالة المتكاملة للحالات المبلغ عنها- توثيق الحالات على قواعد البيانات المركزية - التنسيق مع الجهات المقدمة للخدمة - متابعة الحالات أو غلق الملف"، مشددة على أن هناك فريق عمل متكامل ومؤهل وآليات رصد لتنفيذ المبادرة، بالإضافة إلى وجود سيارات ومعدات متكاملة وجاهزة للاستخدام، فضلًا عن أدوات العمل الفنية «نماذج الابلاغ – نماذج الإحالة – نماذج الرصد الميدانى والتشخيص- ملف الحالة»، وآلية تنسيق بين الأطراف المعنية مع تطوير ربط شبكى تدريجيا، ووجود مواد دعاية وإعلام تناسب كل الفئات المجتمعية وقادرة على تعبئة المجتمع والموارد، كما سيكون هناك إطار متابعة سهل الاستخدام، ومؤشرات رصد ومعايير تأمين وجودة الخدمات.

مبادرة "ولادنا" لدعم الأيتام

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى لإطلاق مبادرة جديدة من البنك تحت مسمى "ولادنا".



وقع البروتوكول محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، ممثلا عن بنك ناصر الاجتماعى، وأيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لمؤسسات المجتمع الأهلى ممثلا عن الوزارة.



وقالت نيفين القباج إن وزارة التضامن الاجتماعى تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم وحماية الفئات الأولى بالرعاية خصوصا الأطفال لتوفير حياة طبيعية لهم تساعد على تنشئتهم تنشئة صحيحة لخلق جيل جديد مهيئ ليكون عنصرا فاعلا ومبدعا للمجتمع مما يعمل على تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة التى دعمها الدستور.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن البروتوكول يهدف إلى فتح حسابات استثمارية تحت الطلب باسماء "كريمى النسب والأيتام" إذ اشترط القانون ضمن إجراءات تسليم كريمى النسب لأسرة بديلة فتح حساب باسمه فى بنك ناصر الاجتماعى ولا يتم الصرف منه إلا بعد تمام كريم النسب 21 عاما أو بموافقة اللجنة العليا للأسر البديلة بحسب الأحوال ولا يتم السحب منها إلا بعد بلوغهم سن 21 عاما من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.



وأضافت نيفين القباج أن بنك ناصر الاجتماعى يضع الشمول المالى وتحقيق العدالة الاجتماعية فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك من خلال نشاط التكافل الاجتماعى والذى يهدف الى تحقيق التنمية الإجتماعية للمواطنين.

حملة التربية الأسرية الإيجابية فى الأسمرات

أطلق برنامج «وعى للتنمية المجتمعية» تنفيذًا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى حملة «التربية الأسرية الإيجابية» فى الأسمرات، حيث تهدف الحملة إلى رفع وعى الأسر بخطورة استخدام العنف الجسدى والنفسى ضد الأطفال كأحد وسائل تربية الأطفال فى الأسرة ، وتأثيره السلبى على شخصية الطفل، بالإضافة إلى أهمية القراءة والمعرفة للأطفال، لأن محدودية القراءة ينتج عنها تأثيرات سلبية على التكوين المعرفى للطفل ووعيه وضعف مهارات القراءة لديه.



وشهدت الحملة عقد ورش تدريبية للأطفال والأسر داخل الحضانات بالأسمرات، بالإضافة إلى توزيع عدد من كتب الأطفال على الأسر، تتضمن قصصًا للأطفال تحثهم على القراءة وتشجع الأمهات على الحكى من أجل تحفيز أبنائهم على حب القراءة منذ الصغر.



وسعت ورش الحملة إلى رفع وعى الأسر الأولى بالرعاية بأساليب التربية الإيجابية التى تعتمد على المشاركة والحوار بين الوالدين والأطفال، كما تعتمد على تنمية الوعى والإدراك لدى الاطفال من خلال أنشطة الحضانات والرائدات الاجتماعيات.

دعم عمال الصيد

شهدت وزيرة التضامن توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لتقديم كل أوجه الدعم والتمكين تنفيذا للتكليفات الرئاسية ومبادرات الحماية الاجتماعية التى تم إطلاقها للصيادين.

ووقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلى، ومن جانب وزارة الزراعة الدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة للثورة السمكية، وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ممثلا عن صندوق تحيا مصر.



واتفق الجانبان على وضع آلية محددة لحصر وتسجيل عمال الصيد فى القطاع الرسمى وغير الرسمى وإنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها.

كما اتفق الطرفان على وضع خطة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد، والربط الشبكى بين الأطراف الثلاثة، هذا بالإضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمج صغار الصيادين فى كيانات كبيرة ودمجهم فى القطاع الرسمى بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، مع أهمية استهداف غير القادرين من عمال الصيد والتأكد من تغطيتهم تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة وبصفة خاصة أثناء فترة الذريعة التى لا يُسمح فيها بالصيد.

كما أشادت الوزيرة بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" وبدوره الكبير فى دعم الوزارة فى التوسع فى أنشطة التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية ليس فقط فى دعم مبادرة "بر أمان" لحماية الصيادين ولكن الدعم يمتد أيضاً فى مجال إنتاج السجاد والكليم المصرى وفى غيره من المنتجات المصرية.

وقالت نيفين القباج إن القيادة السياسية تولى اهتماما غير مسبوق بملف الحماية الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطن المصرى ودعمه فى التأهيل والتمكين الاقتصادى وتهيئة بيئة العمل، وهذا يتجلى بشكل واضح فى إطلاق البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى، والهدف الاساسى تحسين جودة الحياة وتهيئة بيئة العمل، مشيدة بعلاقة التضامن الاجتماعى بوزارة الزراعة فى التنمية الاقتصادية لسكان الريف، وخصوصا للسيدات فى قطاع الانتاج الزراعى والحيوانى والداجنى بما يعود بالنفع على تحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير الغذاء الآمن والصحى.



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن قطاع العمالة غير المنتظمة أصبح يحظى باهتمام كبير فى الوقت الحالى، وفئة الصيادين من الفئات التى تسعى الدولة جاهدة لدعمها بكل السبل، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية وجه بتوفير بدل الحماية للصيادين للحفاظ على صحتهم، بالإضافة الى توفير أدوات الصيد لهم مثل الشباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها، كما تم التواصل مع السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والاتفاق على تغطية الفئة الثالثة من الصيادين بالتأمين الصحى.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى ستغطى جميع مكاتب الثروة السمكية بالميكنة الكاملة والربط الشبكى بين الجهتين ووزارة الزراعة لأهمية إدراجهم فى القطاع الرسمى بما يشمل استخراج رخص الصيد وإلحاقهم بالتأمينات الاجتماعية، كما أكدت أن الوزارة تولى اهتماما خاصا بالسيدات الصائدات وأسرهن من حيث توفير مراكب جديدة وايلاءهم برعاية صحية لهم ولأطفالهن مع التحقق من إلحاقهم بالتعليم، كما تسعى الوزارة أيضا إلى تشجيع الوحدات الانتاجية بين الصيادين وبعضهم البعض.

زيارة بنى سويف

وضعت نيفين القباج يرافقها الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف حجر الأساس لمشروع مؤسسة المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة بمحافظة بنى سويف والذى يقام على مساحة 3.500 متر، ويتضمن دارًا للفتيات بلا مأوى، ودارًا لرعاية المسنين، ودارًا لرعاية الاطفال الأيتام معلومى وكريمى النسب والاطفال بلامأوى، كما يضم أيضًا مركزا طبيا متكاملا، وحضانة نموذجية، ومدرسة مجتمعية، وقاعة متعددة الاغراض.



جاء ذلك خلال زيارة وزيرة التضامن إلى محافظة بنى سويف، والتى استهلتها بلقاء الدكتور محمد هانى جمال الدين محافظ بنى سويف فى ديوان عام المحافظة، إذ بحثا تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، كما استعرضا الأنشطة والخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى فى محافظة بنى سويف.



وخلال الزيارة، افتتحت القباج المرحلة الأولى لدار الأيدى الأمينة ببنى سويف والتى تعد أول دار لرعاية الفتيات بلا مأوى فى صعيد مصر، وتقدم خدماتها لاكثر من محافظة، إذ تفقدت الدار واستعرضت الخدمات المقدمة داخلها.

قافلة "كساء وغذاء"

أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعى قافلة كساء وغذاء لأسر بلا مأوى مقدمة من المجلس العربى للمسئولية المجتمعية ومؤسسة الحياة.



وتضم القافلة التى أطلقتها وزيرة التضامن خلال زيارتها لمحافظة بنى سويف بحضور الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، ورجل الأعمال محمد الأمين مالك مؤسسة المستقبل الأمين وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، 400 كيلو لحوم، و200 كرتونة تموينية، و200 بطانية ، و200 عباءة فاخرة، و200 قطعة ملابس أطفال، إذ سيتم توزيعهم على أطفال وبنات مؤسسة الدفاع الاجتماعى، ودار الرعاية الاجتماعية ببنى سويف، وكبار بلامأوى رجال وسيدات على مستوى الجمهورية.



كما سلمت نيفين القباج 16 دراجة بخارية لذوى الاحتياجات الخاصة، بدعم من مؤسسة مستقبل الأمين، وتسليم مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة من جمعية الشابات المسلمات.



ووجهت وزيرة التضامن الشكر لمحافظ بنى سويف وأعضاء مجلس النواب على حسن الاستقبال، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تستثمر جهودها وأنشطتها فى كل المحافظات وتتبنى رؤية تنموية، مضيفة أن هناك توجيهات مستمرة من قبل القيادة السياسية لخدمة كل الافراد فى كل المحافظات والقرى والنجوع.



وأضافت القباج أن كل مبادرات وأنشطة الوزارة تهدف لخدمة المجتمع، مشيرة الى ان الوزارة لا تعمل فقط على الفئات الأولى بالرعاية ولكن تعمل على جميع فئات المجتمع، خصوصا أن الحكومة تعمل على تنمية الانسان المصرى والحفاظ على كرامته، مشددة على أن تسليم الدراجات البخارية لذوى الاحتياجات الخاصة تهدف لدمجهم فى المجتمع وتوفير فرص عمل، خصوصا أن الوزارة تعمل على إعلاء قيمة العمل وتشجيع الاسر على العمل والإنتاج.



وأوضحت وزيرة التضامن أنه يتم التوسع فى برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، متعهدة ببحث أى تظلم للأسر فى البرنامج، مشيرة فى الوقت ذاته إلى ان الوزارة تعمل على ميكنة كل انشطتها، كما انه بحلول عام 2021 سيتم ميكنة جميع الوحدات الاجتماعية على مستوى محافظات الجمهورية، مشدددة على أن الوزارة لن تسمح بوجود أطفال مصر فى الشارع بلا مأوى، إذ تكثف الوزارة جهودها فى هذا الإطار.