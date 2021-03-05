توضيح من السكة الحديد بشأن التعاقد على توريد 100 جرار جديد لجنرال إلكتريك

جدة - نرمين السيد - نفى المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية، ما تداولته عدد من المواقع الإلكترونية من سعى هيئة السكة الحديد، لإنهاء التعاقد مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد، بالإضافة إلى ما تردد عن أن أعمال التقييم والفحص للعروض رجحت عرض شركة جنرال إلكتريك، وأنه سيتم إعلان فوزها بالاشتراك مع البنك الأوربى الممول لتكلفة شراء الجرارات الـ 100.





وأوضح رسلان، وفقا لبيان صحفى، أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأن هناك 4 شركات عالمية من دول أمريكا والهند وروسيا تقدمت للمناقصة وأن اختيار الفائز يحدده العرض الفنى والمالى لكل شركة ووفق إجراءات تتسم بالشفافية التامة والفرص المتساوية لكافة الشركات وأنه سيتم خلال شهر أبريل المقبل تحديد الشركة الفائزة بحق توريد 100 جرار جديد طبقا لكراسات الشروط الخاصة بهذه المناقصة وفى ضوء اللوائح المعتمدة من الهيئة والبنك الأوروبى ونتيجة فحص العروض الفنية والمالية من قبل لجنة فنية ومالية مشتركة من كل من "استشارى المشروع – الهيئة – البنك الممول".



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