حملة مكبرة بالقاهرة لتطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - شنت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة بعدد من أحياء العاصمة تنفيذًا لتعليمات خالد عبد العال، محافظ القاهرة بالمتابعة الميدانية لقرارات الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعادة الإنضباط لشوارع العاصمة.







وشملت الحملات أحياء مصر الجديدة ومدينة نصر والمطرية والسلام أول والأزبكية وغرب والسيدة زينب وعابدين والوايلى وبولاق وروض الفرج والأميرية وحلوان والخليفة والبساتين ومصر القديمة والمقطم، وأسفرت عن رفع 770 شيشة وغلق 72 مقهى لاستخدامها "الشيشة"، وغلق 61 مقهى و121 محلًا و29 ورشة لعدم إلتزامها بمواعيد الغلق.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 89 محضر إشغال طريق و21 محضر إدارة بدون ترخيص و27 محضر تلوث بيئة و42 محضر بائع متجول، بالإضافة إلى تنفيذ 559 حالة إزالة إدارية، وتحصيل 246 غرامة فورية لعدم إرتداء الكمامة.

وقال خالد عبدالعال، محافظ القاهرة إن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية لإعادة الوجه الحضارى إلى العاصمة، مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

وأشار المحافظ إلى أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين.