أبو العينين ينعي اللواء أحمد رجائي عطية مؤسس الفرقة 777 صاعقة وأحد أبطال أكتوبر

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمزيد من الحزن والأسى، اللواء أحمد رجائي عطية مؤسس الفرقة 777 صاعقة، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والذي رحل عن دنيانا اليوم.
وقال أبو العينين إن اللواء أحمد رجائي عطية خلّف تاريخًا مفعم بالبطولة، ومسيرة وطنية حافلة في ثوب القوات المسلحة الباسلة.
وقدم أبو العينين عزاءه في الفقيد قائلا: نسأل الله أن يتغمد فقيدنا برحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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