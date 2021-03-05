الموافقة على طرح عقار أڤيبيراڤير بالصيدليات لعلاج كورونا و9 معلومات عن العقار

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محمد سياف - ابو ظبي - تمت الموافقة على طرح عقار أڤيبيراڤير في الصيدليات لعلاج فيروس كورونا وتوفيره للحالات المعزولة منزلياً، وذلك وفق تصريحات عضو اللجنة العليا للفيروسات الدكتور أشرف حاتم، كما أن العقار ثبت فعاليته لعلاج الحالات المتوسطة والخفيفة المصابة بفيروس كورونا.

طرح عقار أڤيبيراڤير في الصيدليات لعلاج كورونا

وأضاف حاتم في تصريحات صحفية له اليوم أن دواء أڤيبيراڤير من شأنه توفير علاج بشكل أسرع للحالات المعزولة منزلياً، وذلك بدلاص من الذهاب للمستشفيات، وثمن حاتم موافقة الجهات المعنية بالدولة على طرح هذا الدواء بالصيدليات.

وينشر مصر فايف أبرز 9 معلومات عن عقار أڤيبيراڤير.

1- يعتبر أڤيبيراڤير مثيل للدواء اليابان والروس لعلاج فيروس كورونا.

2- ثبتت إيجابية أڤيبيراڤير في علاج الحالات المتوسطة والخفيفة بالخارج، وكذلك في مصر.

3- الدواء عبارة عن أقراص وليس حقن.

4- ظهر أڤيبيراڤير في اليابان عام 2014 كعلاج للإنفلونزا، وتم إساله لأكثر من 40 دولة، وتم إجراء تجارب عليه لعلاج كورونا.

5- مصر والصين والهند وروسيا واليابان والعديد من الدول اعتمدت أڤيبيراڤير في بروتوكولات علاج كورونا.

6- يتم تصنيع أڤيبيراڤير في مصر، وأخذ موافقة هيئة الدواء المصرية لطرحه بالصيدليات.

7- قامت مصر بتصديره للعديد من الدول خلال الموجة الأولى من كورونا بعد تصنيعه في مصر.

8 يعمل دواء أڤيبيراڤير على وقف تكاثر كورونا.

9- دواء أڤيبيراڤير ثبتت كفاءته في علاج نزلات البرد الشديدة وعدد من الأمراض التنفسية والفيروسيية، ويستخدم لعلاج فيروس كورونا.

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