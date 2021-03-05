توقيع بروتوكول لتوصيل المياه لـ 10 قرى بالأقصر بقيمة 109 ملايين يورو

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، محمد يحيى سليمان اليوم، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون تنموى بقيمة 109 ملايين يورو لتوفير خدمات الصرف الصحى المتكاملة فى التجمعات السكنية الواقعة بالمناطق الريفية في محافظة الأقصر ضمن مشروع البنك الإفريقى للتنمية، لخدمة 22 ألف منزل بالمحافظة.





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