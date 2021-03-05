فيديو.. وزير الأوقاف: إحلال وتجديد 900 مسجد من سبتمبر الماضى حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تحديد أكثر من 950 مسجدا منها 900 مسجد تم إحلاله وتجديده خلال الفترة من شهر سبتمبر الماضى حتى الآن، سواء كانت صيانة أو تطوير مبانى.





وأكد وزير الأوقاف خلال تصريحات لقناة النيل الإخبارية عقب صلاة الجمعة اليومن بمسجد عبدالرحيم القنائى بمناسبة احتفال أهالى قنا بالعيد القومى للمحافظة، أنه تم افتتاح مكتبة إلكترونية دعوية للتعليم عن بعد داخل مسجد عبد الرحيم القنائى وسيتم ربطها للوزارة لتوفير جميع المواد التعليمية للأئمة أو المثقفين خصوصا أنه يتم التركيز حاليا على المسائل الدعوية، منوها بأنها ستكون نواة لإنشاء مركز للتدريب عن بعد بالمحافظة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن من أهم رسائل الوزارة هو عمارة المساجد "مبنى ومعنى" وتوفير كل ما يلزم لتزويد الأئمة والدعاة بكل مل يلزمهم لمواجهة الفكر المتطرف، منوها بأن الوزارة تتعاون مع كل المحافظات فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، مشيرا إلى افتتاح 5 مساجد اليوم بمحافظة قنا.

وهنأ الوزير أهالى قنا بمناسبة احتفالهم بالعيد القومى للمحافظة، منوها بأن هذا اليوم يأتى تخليدا لذكرى تصدى الشعب القنائى للمحتل الغاشم، مؤكدا أنهم تصدوا له بالعصا والشوم، ولم يكونوا كثرة فى العدد أو العتاد أو الأسلحة ولكن كانوا أوفر إيمانا بالله والوطن، وكانوا مشبعين بحب وطنهم ودافعوا عن عزتهم وكرامتهم وبلدهم حتى هزموا المحتلين، مشيرا إلى أن هذه هى روح مصر وأبنائها وعظمتهم، مشددا على أن مصر وأبنائها فى رباط إلى يوم الدين.