الاستغاثات الطبية تستجيب لحالة تحتاج إلى تركيب وصلة شريانية بالذراع

جدة - نرمين السيد - استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، لاستغاثة والدة المواطنة "مروة .ط"، والتى تبلغ من العمر 23 عامًا، وتقيم بمحافظة القاهرة، حيث تحتاج إلى جراحة أوعية دموية لتركيب وصلة شريانية بالذراع على نفقة التأمين الصحى.





وعلى الفور، تواصل فريق التدخل السريع للجنة الاستغاثات الطبية، مع والدة الحالة لاستيفاء البيانات والتقارير الطبية الخاصة بها، وعرضها على اللجنة الطبية العليا والتى أوصت بتحويل الحالة إلى مستشفى صيدناوى للتأمين الصحى، وعليه تم التواصل والتنسيق مع أحمد جمال مدير مستشفى صيدناوى للتأمين الصحى وتمت الإفادة بضرورة إرسال الحالة للعرض على استشارى جراحة الأوعية الدموية للتقييم والمناظرة، وبالفعل بعد العرض على الأساتذة المختصين تم حجز الحالة وإجراء الجراحة بالفعل، وخرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية وأكدت لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها للحالات عن كثب، وكذلك استمرارها فى رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

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