وصول جثمان الأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار للمطرانية

جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل جثمان الأنبا أثناسيوس، أسقف بنى مزار والبهنسا إلى مطرانية مار مرقس.



جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل جثمان الأنبا أثناسيوس، أسقف بنى مزار والبهنسا إلى مطرانية مار مرقس. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة برئاسة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط فى الخامسة مساء بدون حضور شعبى.

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