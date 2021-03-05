تابع آخر عروض كارفور على جميع المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية- عيد الأم 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - حيث يمكنك دائما من خلال موقعنا مصر فايف متابعة آخر عروض كارفور، وآخر المستجدات وكل ماهو جديد، نظرًا لحرصنا دائمًا بموافاتكم بكل ماهو جديد، ولأهمية عروض كارفور لدى الكثير من المصريين، نقدم لكم باقة مقدمة من هايبر كارفور على جميع السلع والمنتجات الغذائية، وبخصومات تصل إلي 50%:
تابع آخر عروض كارفور- عيد الأم 2021
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كما يجدر التنبية على ضرورة إتباع كافة الأجراءت الاحترازية وذلك في حالة التسوق من داخل إحدي فروع كارفور، كما تجب الأشاره أيضًا إلي أنه يمكنكم الطلب عن طريق التطبيق الخاص بمتاجر كارفور، ليصلك طلبك إلي منزلك، مما يساعد على الصحة العامة للمواطن في ظل الظروف الوبائية الحالية:
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