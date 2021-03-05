الأنبا بفنوتيوس يترأس صلاة الجنازة على أسقف بنى مزار

جدة - نرمين السيد - يذكر أن رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، نعت الأنبا أثناسيوس، أسقف بنى مزار والبهنسا، والذى انتقل إلى السماء صباح اليوم الجمعة.

وبحسب بيان اليوم، تقدم الدكتور القس أندريه زكى، بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتابع البيان: "نشكر الرب لأجل حياته وخدمته الجليلة، ونصلى ليمنح الرب العزاء لكل محبيه ولشعب إيبارشيته، ولكل شعب الكنيسة فى مصر".