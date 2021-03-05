صور.. مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة Hi Sky القادمة من مولدوفيا

جدة - نرمين السيد - وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع بالمطارات، عند استقبال الرحلة للمرة الأولى.

كما قامت العلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب، فور دخولهم صالة الوصول بتقديم الورد والهدايا التذكارية مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعى، كما تم تقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات الوصول.

ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة أسبوعيًا إلى مدينة الغردقة، وذلك فى ظل طلب العديد من شركات الطيران الأجنبية استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.