- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع بالمطارات، عند استقبال الرحلة للمرة الأولى.
كما قامت العلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب، فور دخولهم صالة الوصول بتقديم الورد والهدايا التذكارية مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعى، كما تم تقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات الوصول.
ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة أسبوعيًا إلى مدينة الغردقة، وذلك فى ظل طلب العديد من شركات الطيران الأجنبية استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة Hi Sky القادمة من مولدوفيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.