مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثى للسعودية: انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر، اليوم الجمعة، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثى فى تصعيدها وهجماتها الإرهابية الموجهة تجاه أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتى كان من آخرها إطلاق صاروخ بالستى وعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار باتجاه المناطق الجنوبية بالمملكة، والتى تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.





وشددت مصر، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية عبر موقع "فيسبوك"، مُجددًا على رفضها الكامل لهذه الأعمال العدائية الإرهابية الجبانة التى تستهدف المناطق المدنية والمدنيين بالشقيقة السعودية، وما تُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى ومن تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن. كما أعادت مصر التأكيد على موقفها الثابت الداعم للمملكة، وعلى الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقيّن.

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