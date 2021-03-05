اهم الاخبار .. بابا الفاتيكان يزور العراق .. الحكومة تنفي بيع مياه الري للمزارعين .. والأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة غدا

نشر موقع دوت الخليج الإخباري، عددا من الموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

من قلب بغداد.. البابا فرنسيس يناشد العراقيين بإحلال السلام بدلا من الصراع

ناشد بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الجمعة، العراقيين بضرورة اتباع رسائل الأديان السماوية التي تدعو للسلام والتعايش المشترك فيما بينهم بدلا من إثارة الصراعات.

بعد نفي الحكومة.. 5 آلاف جنيه لترخيص آلة رفع المياه بقانون الري الجديد

هل تبيع الحكومة المياه للفلاح؟ أثار هذا التساؤل الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن من مناقشة النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، والذي وافق عليه المجلس بشكل مبدئي، خلال جلسة الثلاثاء الماضي

الحكومة تنفي بيع مياه الري للمزارعين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع مياه الري للمزارعين وفقًا لمشروع قانون "الموارد المائية والري" الجديد، مؤكدا أنه بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع مياه الري للمزارعين وفقًا لمشروع قانون "الموارد المائية والري" الجديد.

رحيل الأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار عن عمر ناهز 73 عاما بعد معاناة مع المرض

رحل عن عالمنا فجر اليوم نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار، بمحافظة المنيا بعد معاناة طويلة مع المرض.

تحذير للطلاب.. عقوبة الغش والشغب بامتحانات الجامعات قد تصل للفصل

انهت الجامعات المصرية الأسبوع الأول من امتحانات نصف العام الدراسي للعام 2020 - 2021 وفقا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات و وزارة التعليم العالى و البحث العلمى حيث ظهرت العديد من حالات الغش و الشغب بين الطلاب .

الحرارة تصل لـ 30 درجة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على البلاد غدا، السبت، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 30 درجة، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والساحلية.

موقع هولندي: مصر أصبحت دولة رائدة في إنتاج الغاز في إفريقيا

أكد موقع Verocy الهولندي المتخصص في الاستشارات الاستثمارية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريرًا، أن مصر أصبحت دولة رائدة في إنتاج الغاز في إفريقيا، وتتقدم بخطوات سريعة نحو المشاركة بدور فعال في تلبية الاحتياجات الناجمة من الانتعاش المتوقع للطلب على الغاز بالأسواق بعد التراجع في عام ٢٠٢٠.

انخفاض ملحوظ..تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "دوت الخليج"، اليوم، الجمعة 5-3-2021، تقريرًا عن أسعار الذهب في مصر.

بعد تصديق الرئيس.. زيادة رسوم السيارات 6% سنويا فى قانون المرور

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على القانون رقم 1 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.