مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة Hi Sky قادمة من مولدوفيا.. صور

استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الجمعة، أولى رحلات شركة Hi Sky القادمة من مولدوفيا وعلى متنها ١٢٠ راكبًا، وذلك فى ظل طلب العديد من شركات الطيران الأجنبية على استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.
واستقبل مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات "Hi Sky" بتقليد رش المياه المتبع بالمطارات عند استقبال الرحلة للمرة الأولى، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة أسبوعيًا الي مدينة الغردقة.
وقامت العلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب فور دخولهم صالة الوصول بتقديم الورود والهدايا التذكارية مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الإجتماعى كما تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء اجراءات الوصول.
وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.
وتسهيلا على القادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا، من الركاب والأفواج السياحية، أعلنت وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة، إجراء تحليل PCR بالمطارات المذكورة فور صول الركاب مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .
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