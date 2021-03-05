مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة Hi Sky قادمة من مولدوفيا.. صور

استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الجمعة، أولى رحلات شركة Hi Sky القادمة من مولدوفيا وعلى متنها ١٢٠ راكبًا، وذلك فى ظل طلب العديد من شركات الطيران الأجنبية على استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

واستقبل مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات "Hi Sky" بتقليد رش المياه المتبع بالمطارات عند استقبال الرحلة للمرة الأولى، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة أسبوعيًا الي مدينة الغردقة.

وقامت العلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب فور دخولهم صالة الوصول بتقديم الورود والهدايا التذكارية مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الإجتماعى كما تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء اجراءات الوصول.