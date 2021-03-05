مجدي الجلاد يخضع لجراحتين دقيقتين هذا الأسبوع

يخضع الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة أونا نيوز التي تضم البوابات الالكترونية (مصراوي - يلاكورة - الكونسلتو- شيفت) هذا الأسبوع لجراحتين دقيقتين، يجريها على أيدي أطباء مصريين.
وكشف مصدر طبي أن الجلاد أُصيب مؤخرًا بوعكة صحية، وقرر الأطباء إجراء جراحتين له، لإزالة ورم حميد في الرقبة، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي المعالج وصف الجراحة بـ «الدقيقة».
وأوضح أن الكاتب الصحفي أنهى الفحوصات الطبية المطلوبة، استعدادًا للخضوع للجراحة الأولى صباح الغد السبت، والجراحة الثانية صباح الإثنين القادم.
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