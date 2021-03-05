إصابة متحدث الأهلي وزوجته ونجله بـ فيروس كورونا

أعلن شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، إصابته هو وزوجته ونجله بفيروس كورونا المستجد.



وكتب شريف فؤاد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمدلله دائمًا وأبدًا.. إيجابي كورونا وكمان زوجتي وإبني أدعوا الله أن يحفظكم جميعا".



واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم استعداده لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



شهد المران خوض تدريبات بدنية وفنية متنوعة، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة فيتا كلوب الكونغولي غدا.



وكان بيتسو موسيماني ، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الاهلي ، قد عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم شهدت تحفيظ اللاعبين التعليمات الفنية الأخيرة الخاصة بمواجهة الغد.