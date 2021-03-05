فيديو.. النيابة العامة تستعرض التحول الرقمى بها

جدة - نرمين السيد - استعرضت النيابة العامة برئاسة المستشار حماده الصاوى، الأعمال التى نفذتها النيابة العامة فى مجال التحول الرقمى العرض التقديمى، الذى عُرض خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء لمكتب النائب العام.





واستقبل النائب العام الأربعاء الماضى، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بمقرِّ مكتب النائب العام، فى حضور وزراء العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشؤون المجالس النيابية، فى زيارة تنمُّ عن عظيم التعاون بين حكومة الدولة المصرية والسلطة القضائية؛ إعلاءً لسيادة القانون وتحقيقًا للعدالة والمساواة.

وبدأت الزيارة بجولة تفقدية بالمبنى تسلَّم فى عقبها رئيس مجلس الوزراء من المستشار النائب العام درعَ النيابة العامة، ووقَّع مدبولى فى السجل التاريخيِّ لها.

وقُدِّم عرض تقديمى بقاعة المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام الأسبق، تضمن أعمالًا نفذتها "النيابة العامة" بمجال التحول الرقمى، وأخرى ستضطلع بتنفيذها مستقبلًا.

وقد تخلل العرض إذن المستشار النائب العام بتشغيل أربعة مكاتب جديدة لتقديم خدمات نيابة شئون مصر بمجمع محاكم شبرا ومدينة نصر والمحلة والمنصورة.

وألقى فى عقبه المستشار النائب العام، كلمةَ ترحيب برئيس مجلس الوزراء والوزراء الحضور، أعرب فيها عن امتنانه لتشريفهم مقر مكتب النائب العام فى لقاءٍ فريدٍ بين سلطتين أصيلتين من سلطات الدولة المصرية.