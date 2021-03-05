توافد عدد كبير من الأساقفة للمشاركة فى جنازة الأنبا أثناسيوس

جدة - نرمين السيد - توافد عدد كبير من الأساقفة، اليوم الجمعة، للمشاركة فى صلوات جنازة الأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار والبهنسا، المقامة بكنيسة مارمرقس فالى جانب الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط.





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