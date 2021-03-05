جدة - نرمين السيد - وعلق يونس، على الصور قائلاً: "حفارات وقلابات الإدارة العامة لرى الجيزة تزيل القمامة من ترعة سقارة البحرية محل الشكوى، هو ده يصح يا مصريين؟". وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا لتكدس القمامة بترعة سقارة البحرية بالجيزة، التى تم الانتهاء من تبطينها مؤخرا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تحرك من الرى بعد تداول صور القمامة بترعة سقارة البحرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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