بعد واقعة ترعة سقارة.. الرى توجه مناشدة للمواطنين

جدة - نرمين السيد - وناشدت الوزارة، بحسب بيان نشرته عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، المواطنين بالحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من جميع أشكال التلوث، والحفاظ على جميع الترع التى تم الانتهاء من تأهيلها لضمان قدرة الترع على توصيل المياه لجميع المنتفعين عليها، بالإضافة للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للترع التى تم تأهيلها.

ويُعد المشروع القومى لتأهيل الترع أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى، والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 1150 كيلو متر تقريبا بمختلف محافظات الجمهورية، وجارى العمل فى تنفيذ 4286 كيلو متر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1412 كيلو متر تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 6848 كيلو متر حتى تاريخه، من أصل 7 آلاف كيلو متر من المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 18 مليار جنيه.