صور: مع افتتاح إدارة الدعوة عن بعد.. الأوقاف تهدى كتبا لمكتبة مسجد القنائى

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، مقر إدارة الدعوة الإلكترونية بمسجد سيدى عبدالرحيم القنائى بمحافظة قنا، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بمجال الدعوة الإلكترونية والتدريب عن بعد.





ووجه جمعة، بحسب بيان لوزارة الأوقاف، بسرعة إعداد مقر التدريب عن بعد، ومركز الحاسب الآلى للتدريب بمحافظة قنا. وزودت الوزارة، مكتبة مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بمجموعة من أهم وأحدث إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خصوصًا تلك الكتب التى تُعنى ببناء الشخصية والقيم الأخلاقية، والتى تواجه الفكر المتطرف وتفنيد أباطيل الجماعات الإرهابية والمتطرفة بالحجة والدليل والبرهان الساطع .

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