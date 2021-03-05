رسميا.. تأجيل عمومية «الصحفيين» لعدم اكتمال النصاب القانوني

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لإجراء الانتخابات على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، لـ 19 مارس الجارى، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى .
ويكون انعقاد الجمعة العمومية فى 19 مارس، صحيحاً بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك.
كان مجلس نقابة الصحفيين، دعا الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة فى العاشرة من صباح الجمعة الموافق 5 مارس، وذلك إعمالا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.
وأكد مجلس النقابة، أن جدول الأعمال سيتضمن التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في 15 مارس 2019، والتصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.
كما تضمن جدول الأعمال، إجراء الانتخابات على منصب النقيب والتجديد النصفي لـ 6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.
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