شيخ الأزهر: زيارة أخي البابا للعراق تحمل رسالة سلام وتضامن لكل الشعب العراقي

أشاد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، بزيارة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى العراق، واصفًا إياها بالتاريخية والشجاعة.

وقال شيخ الازهر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «زيارة أخي البابا فرنسيس التاريخية والشجاعة للعراق العزيز تحمل رسالة سلام وتضامن ودعم لكل الشعب العراقي، أدعو الله له بالتوفيق في أن تحقق هذه الرحلة الثمرات المأمولة على طريق الأخوة الإنسانية».

وتأتي هذه الرحلة بعد عامين من الزيارة المشتركة التي قام بها الزعيمان الدينيان إلى دولة الإمارات، وقاما خلالها بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في الرابع من فبراير 2019؛ والتي تبعها تعاون مشترك بين المؤسستين الدينتين في العديد من القضايا الإنسانية، وتأسيس اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.