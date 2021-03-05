المتحدة تتعاقد مع طارق الجناينى على مسلسل ريهام حجاج لعرضه في رمضان المقبل

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تعاقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى مع شركة تى ڤيجن، ممثلا عنها المنتج طارق الجناينى، على أن يعرض مسلسله "كل ما نفترق"، من بطولة النجمة ريهام حجاج على شاشات المتحدة خلال موسم دراما رمضان المقبل.
رجل الأعمال تامر مرسى والمنتج طارق الجناينى
يذكر أن مسلسل "كل ما نفترق"، يشارك فى بطولته بجانب النجمة ريهام حجاج، عدد كبير من نجوم الفن منهم عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وآيتن عامر وأحمد فهمى وسيد رجب ومحمد الشرنوبى، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.
الفنانة ريهام حجاج
كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، قد أبرمت عدة تعاقدات مع عدد كبير من الشركات، ليتم عرض مسلسلاتها على شاشات المتحدة خلال موسم دراما رمضان 2021.
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