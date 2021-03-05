تدخل عاجل من وزارة الري بعد تداول صور لتلوث ترعة سقارة بالمخلفات

تداولت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لقيام بعض المواطنين بإلقاء مخلفات بترعة سقارة البحرية التي انتهت وزارة الموارد المائية والرى من تأهيلها.

وأصدر الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، توجيهات بتدخل الأجهزة المعنية في الوزارة وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخلفات.

وناشدت وزارة الموارد المائية والرى، المواطنين بالحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من كافة اشكال التلوث والحفاظ على كافة الترع التي تم الانتهاء من تأهيلها لضمان قدرة الترع على توصيل المياه لكافة المنتفعين عليها، بالإضافة للحفاظ على الشكل الجمالي والحضارى للترع التي تم تأهيلها.

ويُعد المشروع القومى لتأهيل الترع أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى ، والإرتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين.

والجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ١١٥٠ كيلومترا تقريبًا بمختلف محافظات الجمهورية ، وأنه جار العمل فى تنفيذ ٤٢٨٦ كيلومترا أخرى ، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى ١٤١٢ كيلومترا تمهيدًا لطرحها على المقاولين ، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع ٦٨٤٨ كيلومترا حتى تاريخه ، من أصل ٧٠٠٠ كيلومتر من المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام ٢٠٢٢ بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى ١٨ مليار جنيه.