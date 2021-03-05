انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف الآن على كافة أرقام خدمة عملاء فودافون لأستقبال جميع الشكاوى والإستفسارات 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حيث أنه قد بات بأستطاعتك من خلال أرقام خدمة عملاء فودافون، الإستفسار عن جميع الخدمات المقدمة من شركة فودافون، وكذلك متابعة كافة الشكاوى المقدمة، حيث تتيح خدمة عملاء فودافون العديد من الأرقام لإستقبال كآفة التسائلات من قبل العملاء، وذلك للتيسير على العملاء وتقديم أفضل الخدمات لهم.

أرقام خدمة عملاء فودافون- للشكاوي والإستفسارات 2021

حيث تستطيع الإتصال ومعرفه كافة الخدمات المقدمة الخاصة بخدمة فودافون كاش وكذلك فودافون Adsl، والعديد من الخدمات المقدمة من فودافون من خلال متابعة الأرقام التالية:

للأتصال من الأرضي 022529288.

الأتصال من خلال أي خط فودافون 888.

للأتصال من خلال آي رقم دولي 002010001888888.

للإتصال من خلال آي جوال 16888.9.

كما يمكنك التواصل مع شركة فودافون عن طريق الموقع الرسمي الخاص بها.

الآن أرقام خدمة عملاء فودافون- للتسوق عبر الإنترنت

حيث أنه قد أتاحت الشركة هذه الخدمة من خلال أرقام مخصصة لذلك، يمكنك معرفتها من خلال متابعة التالي:

يمكن الإتصال على رقم 0225292860.

وكذلك التواصل مع خدمة عملاء فودافون من خلال رقم 5065.

أرقام خدمة عملاء فودافون- للخدمات المختلفة

حيث يمكنكم الآن معرفة ألارقام الخاصة بخدمة عملاء فودافون، لخدمات مختلفة، من خلال متابعة الصورة الأتيه:

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