أندريه زكى: زيارة بابا الفاتيكان للعراق تهدف إلى طمأنة المجتمع المسيحى

جدة - نرمين السيد - أعرب الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، عن خالص سعادته بزيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى العراق، والتى تهدف إلى طمأنة المجتمع المسيحى فى العراق، واستدعاء لقيم العيش المشترك فى المنطقة.





وقال زكى، فى بيان للطائفة، اليوم الجمعة: "هناك عدة مستويات من المسؤولية المجتمعية التى تقع على عاتق القيادات الدينية، ومن أهمها طرق استدعاء وتأصيل القيم الإنسانية، وممارستها كواقع حى يومى يتحرك على أرض الواقع فى نطاقه واتساعه الجغرافى، داخل المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما يقوم به قداسة البابا فرنسيس". يذكر أن البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، وصل إلى العراق، اليوم الجمعة، فى أول زيارة له إلى البلد الذى عانى لسنوات طويلة من جرائم وحشية ارتكبها تنظيم داعش الإرهابى الذى أعلن ولايته فى سوريا والعراق قبل القضاء عليه.

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