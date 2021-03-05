وفاة رجب العطار رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية

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وكتب بشاى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "البقاء والدوام لله وحده، توفى إلى رحمة الله تعالى الحاج رجب العطار رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وتعد عائلة رجب العطار أقدم عائلة عطارة مستمرة فى المهنة منذ أكثر من 100 عام، حيث كان الجد الأكبر صاحب وكالة للعطارة فى حى الغورية بالقاهرة.
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