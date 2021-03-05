وفور علم السفير ايهاب عبد الحميد القنصل العام بالرياض أرسل مندوبا إلى موقع الحادث لمتابعة اجراءات نقل الجثمان إلى مستشفى الشميسي لكي تتم عملية تشريح الجثمان واستخراج التقرير الطبي وأمر من الشرطة السعودية بالترحيل إلى مصر بعد موافقة النييابة السعودية، ونقل الجثمان على نفقة جمهورية مصر العربية.
وتعود تفاصيل الحادثة التي وقعت بمنطقة أسواق العويس بالرياض كانت اثر خلاف بين سائق سعودي ومواطن مصري يدعى عشري محمد حسن من مغاغة بالمنيا بقرية أولاد الشيخ بسبب خلاف أخرج على اثره السعودي سلاحه وأطلق 5 رصاصات على المواطن المصري لقي حتفه على الفور.
كما أصيب أيضا في الحادث ابن خال المتوفي بـ 3 رصاصات في اليد ويدعي حسين سامي محمد حسن معوض تم نقله إلى مستشفى الشميسي بالرياض لتلقي العلاج وحالته مستقرة.
وما زالت جثة المتوفي في المستشفى تمهيد لنقله مستشفى الشميسي تمهيدا لتشريح الجثمان ونقله الى مصر.
من جانب أخر رافق مندوب من القنصلية بالرياض اهل المتوفي بمستشفى دالة لترحيله إلى مصر واتخاذ الاجراءات القانونية ضد القاتل.
وتعود تفاصيل الحادثة التي وقعت بمنطقة أسواق العويس بالرياض كانت اثر خلاف بين سائق سعودي ومواطن مصري يدعى عشري محمد حسن من مغاغة بالمنيا بقرية أولاد الشيخ بسبب خلاف أخرج على اثره السعودي سلاحه وأطلق 5 رصاصات على المواطن المصري لقي حتفه على الفور.
كما أصيب أيضا في الحادث ابن خال المتوفي بـ 3 رصاصات في اليد ويدعي حسين سامي محمد حسن معوض تم نقله إلى مستشفى الشميسي بالرياض لتلقي العلاج وحالته مستقرة.
وما زالت جثة المتوفي في المستشفى تمهيد لنقله مستشفى الشميسي تمهيدا لتشريح الجثمان ونقله الى مصر.
من جانب أخر رافق مندوب من القنصلية بالرياض اهل المتوفي بمستشفى دالة لترحيله إلى مصر واتخاذ الاجراءات القانونية ضد القاتل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء عاجل من القنصل المصري بالرياض بعد وفاة مصري على يد سعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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