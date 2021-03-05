وكلف قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط للمشاركة نيابة عنه في صلوات التجنيز.
وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية بني مزار وللشمامسة والخدام والخادمات وأعضاء مجالس الكنائس ولكافة أبنائه شعب بني مزار في نياحة نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف الإيبارشية، طالبًا لنفسه الوديعة البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع صفوف الوكلاء الأمناء في مجد السماء .
ونعى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار والبهنسا الذي توفى فجر اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض .
وأضاف رئيس الأساقفة في بيان صادر عن الكنيسة اليوم: أقدم العزاء باسم قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في نياحة الانبا اثاسبوس الخادم الأمين الذي بذل حياته في خدمة الله.
واستكمل رئيس الأساقفة: نتضرع ونصلى لله القدير أن يسكب تعزية فى قلوب شعب الكنيسة.
كما نعت رئاسة الطائفة الإنجيليَّة بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، قد نعت رحيل نيافة الأنبا أثناسيوس، أسقف بني مزار والبهنسا، والذي انتقل إلى السماء صباح اليوم الجمعة.
وتقدم الدكتور القس أندريه زكي بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وجاء في نص برقية العزاء "نشكر الرب لأجل حياته وخدمته الجليلة، ونصلي ليمنح الرب العزاء لكل محبيه ولشعب إيبارشيته، ولكل شعب الكنيسة في مصر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحضور محافظ المنيا .. إقامة صلاة التجنيز على جثمان الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.