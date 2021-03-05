تطورات حادث مقتل مصري وإصابة ابن خاله فى السعودية

لقي مواطن مصري حتفه في الثانية من ظهر اليوم الجمعة، على يد سائق سعودي بمدينة الرياض .
تفاصيل الحادثة التي حصل عليها "دوت الخليج" وقعت بمنطقة أسواق العويس بالرياض كانت اثر خلاف بين سائق سعودي ومواطن مصري يدعى عشري محمد حسن من مركز مغاغة بالمنيا بقرية أولاد الشيخ بسبب خلاف أخرج على أثره السعودي سلاحه وأطلق 5 رصاصات على المواطن المصري لقي حتفه على الفور .
كما أصيب أيضا في الحادث بن خال المتوفي بـ 3 رصاصات ويدعي حسين سامي محمد حسن معوض وتم نقله إلى مستشفى الشميسي بالرياض لتلقي العلاج وحالته مستقرة.
وما زالت جثة المتوفي في المستشفى تمهيدا لنقله لـ مستشفى الشميسي تمهيدا لتشريح الجثمان ونقله الى مصر.
من جانب آخر رافق مندوب من القنصلية بالرياض اهل المتوفي بمستشفى دالة لترحيله إلى مصر واتخاذ الاجراءات القانونية ضد القاتل.
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