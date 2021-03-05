أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، عن فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم استثنائيًا لمدة أسبوع.
وقال عبدالمجيد: مراعاة للزملاء الذين حالت ظروفهم دون الاشتراك في مشروع العلاج ٢٠٢١ في المواعيد المقررة رسميًا خاصة في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، وافق مجلس النقابة في جلسته المنعقدة أمس على فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم استثنائيًا، لمدة أسبوع.
وأضاف عبدالمجيد: من يرغب من الزملاء يمكنه الاشتراك والإضافة في الفترة من الأحد ٧ مارس الجاري حتى الأحد ١٤ مارس الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين لمدة أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.