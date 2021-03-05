فيديو.. أشرف حاتم: مصر ستستقبل 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا خلال أسابيع

جدة - نرمين السيد - وأضاف حاتم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أنه لا يوجد حتى الآن دواء مضاد لكورونا، معلقا: "اللى موجود أدوية مضادة لفيروسات أخرى وتستخدم مع كورونا".

وأوضح أن "أفيجان" دواء مضاد للإنفلونزا، وأجريت عليه تجارب سريرية فى عدة دول ووضع فى بعض بروتوكولات علاج كورونا، داعيًا إلى ضرورة تناول الدواء بناء على روشتة الطبيب.