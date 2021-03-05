ختام صلوات جنازة الأنبا أثناسيوس ببنى مزار

جدة - نرمين السيد - اختتمت مساء اليوم بكنيسة القديس مارمرقس الرسول ببنى مزار، صلوات جنازة الأنبا أثناسيوس، أسقف بنى مزار والبهنسا، الذى رقد فى الرب اليوم، عن عمر قارب 73 سنة، قضى منها 46 سنة فى الحياة الرهبانية، منها أكثر من 19 سنة أسقفًا.





حضر الصلوات وقدم التعزية أسامة القاضى محافظ المنيا، وعدد من قيادات المحافظة والقيادات المحلية لمدينة ومركز بنى مزار. وأناب قداسة البابا تواضروس الثانى عنه، الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، لتقديم التعزية والمشاركة فى الصلوات. بينما شارك فى الصلاة من أحبار الكنيسة، الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادى النطرون، والأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، والأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد، والأنبا أرميا الأسقف العام، والأنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، إلى جانب مجمع كهنة إيبارشية بنى مزار والبهنسا، وبعض من الآباء الكهنة من خارج الإيبارشية والشمامسة.

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