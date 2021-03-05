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انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد شهر رمضان 2021 وعيد الفطر بمصر والسعودية فلكياً والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا موعد شهر رمضان 2021، حيث يكثر البحث هذه الأيام عن موعد الشهر الكريم، خاصةً مع اقتراب حلوله، ونسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر الفضيل وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة.
موعد شهر رمضان 2021 وعيد الفطر بمصر والسعودية فلكياً
فلم يتبقى على موعد شهر رمضان هذا العام إلا شهر وبضعة أيام، ووفق الحسابات الفلكية فإن العام الهجري هذا العام “1442”، عدد أيامه 354 يوم، وهذا يعني أن هذه السنة سنة بسيطة.
وأشار خبراء الفلك إلى أن موعد شهر رمضان 2021 سيكون يوم 13 أبريل القادم، وآخر أيام سيكون يوم 12 مايو 2021، وبهذا فإن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم 13 مايو 2021، ويوم الثاني عشر من مايو هو يوم وقفة عيد الفطر المبارك.
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كما أن الحسابات الفلكية ما هي إلا اجتهادات، والرأي الفصل في النهاية يكون لدار الإفتاء المصرية واللجان الشرعية التابعة، ومع ذلك تستأنس دار الإفتاء بالحسابات الفلكية، ولكن لا يتم إعلان بداية أو نهاية أي شهر هجري إلا برؤية الهلال، والنبي يقول “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته” ويقصد صللى الله عليه وسلم الهلال.
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