نار ورصاص وضرائب .. لميس جابر توضح عقوبة الثائرين ضد الحملة الفرنسية

جدة - نرمين السيد - وذكرت جابر فى حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يُعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، بأن أبرز الأساليب التى نفذتها الحملة هى: ضرب الأهالى بالرصاص، وفرض الضرائب الباهظة، وإشعال النيران فى القرية ونهبها.
وأضافت أن "ريبوه" أوضح فى مذكراته، أن اشتداد الثورة ارتبط بانتقال الحملة الفرنسية من بلد إلى أخرى، وذكر أن المصريين فوجئوا بوجود الفرنسيين فى بلادهم فقرروا التصدى ومواجهة الحملة حتى يخلصوا بلادهم من الاحتلال، وظلت قوة الفرنسيين قائمة على إكراه الناس بالقوة.
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