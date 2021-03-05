لميس جابر : حسن طوبار كان خصما عنيدا ضد الحملة الفرنسية

جدة - نرمين السيد - وذكرت جابر فى حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يُعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، أن "ريبوه" أحد كتاب تاريخ الحملة الفرنسية فى مصر أوضح فى مذكراته بأن المواطنين الذين كانوا يسكنون داخل بحيرة المنزلة يقع تحت أيديهم ما بين 500 إلى 1000 مركب صيد.
وأضحت أن ريبوه كشف بأن هؤلاء السكان كانت لهم السيادة فى البحيرة، ولهؤلاء 40 رئيسا، وكل هؤلاء الرؤساء يتبعون حسن طوبار شيخ المنزلة وهو الزعيم الأكبر لهذه المنطقة.
وتابعت جابر أن ريبو وصف فى مذكراته سكان المنزلة بأنهم "قوم أشداء ذوو نخوة ولهم جلد وصبر، وهم أشد بأسا وقوة، وأغنياء بما ينالون من الصيد".
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