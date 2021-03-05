فيديوجراف.. الصحة: سمكة الأرنب الأشد فتكا بالعالم.. ولا يوجد لسمها مصل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى فيديوجراف، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن اسمها الأصلى قراض بسبب أسنانها الحادة المدببة وتعرف بسمكة الأرنب أو النفيخة لأنها تنتفخ حينما تشعر بالخوف.
وأشارت إلى أن السمكة تحتوى على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والنخاع والكبد واللحم، والسم الموجود بالسمكة هو سم تيترودوتوكسى، وليس له مصل للشفاء حتى الآن.
ولفتت إلى أن السمكة متواجدة فى البحر الأحمر والمحطيات ووصلت إلى مياه البحر المتوسط عبر قناة السويس، وتعيش فى قاع البحار وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة.
وأضافت أن عند تناولها تبدأ أعراض التسمم بالظهور خلال 20 دقيقة إلى ساعة، وقد تتأخر ظهور الأعراض إلى يومين، وقد يتسبب سمها فى الوفاة خلال 6 إلى 8 ساعات.
لمشاهدة الفيديوجراف
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