الإفتاء: زيارة قبور أولياء الله الصالحين سنة مستحبة

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، إن زيارة قبور العلماء والأولياء والصالحين شأنها شأن سائر القبور، زيارتها سنة مستحبة شرعًا، لا سيما وأن فى زيارتهم فوائد للزائر ولمَزُور، ففيها للزائر عِبرة وعظة، واستجابة للدعاء عند قبورهم، ولِلمَزُورِ نفع بالسلام عليه والدعاء له، وبأنسه بمن يزوره.

واستدلت الإفتاء، على ذلك، بما أخرجه الإمام مسلم عن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت: كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ -يعنى إذا زرتُ القبور-؟ قال: "قولى: السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، يَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالمُسْتَأخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُون".