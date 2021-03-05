الهجرة تتابع التحقيقات فى حادث مقتل مواطن مصرى بأعيرة نارية بالسعودية

جدة - نرمين السيد - تقدمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص العزاء إلى أسرة المواطن المصرى عشرى محمد حسن، الذى وافته المنية اليوم الجمعة، على إثر حادث إطلاق نار عليه بالمملكة العربية السعودية، أسفر أيضا عن إصابة ابن شقيقه حسين سامى محمد حسن.





وتواصلت الوزارة، مع السفارة المصرية والقنصلية بالرياض، حيث يتم متابعة جميع التفاصيل القانونية من تحقيقات أولية، بالإضافة إلى متابعة الحالة الطبية للمواطن المصاب، حيث استقرت حالته وتم نقله إلى مستشفى شميس فى الرياض. وأوضح بيان للوزارة، أن السلطات السعودية ألقت القبض على المتهم بقتل المواطن المصرى وإصابة ابن أخيه، ويخضع المتهم الآن للتحقيقات، منوهة إلى أنه سيتم متابعة نقل جثمان المتوفى عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة الثقة فى سير التحقيقات والإجراءات القانونية بالمملكة. وكشفت التحقيقات الأولية أن سبب الحادث خلافًا وقع فيما بين مواطن سعودى وبين المجنى عليه وابن شقيقه، وهما من محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أولاد الشيخ، وسبب الخلاف نقل حمولة خضراوات، وانتهى الأمر بإطلاق السعودى الأعيرة النارية عليهما، مما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثانى.

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