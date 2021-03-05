وفد من قساوسة أسوان يقدمون واجب العزاء فى الراحل الفريق كمال عامر

أدى وفد من قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة أسوان واجب العزاء في الراحل الفريق كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.
وشارك عدد كبير من النواب والمسئولين في عزاء الفريق كمال عامر، بمسجد المشير طنطاوى، وكان في مقدمة الحضور المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
وتوفى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمس إثر إصابته بفيروس كورونا، وأدت صلاة الجنازة على جثمانه بمقابر مصر الجديدة، أمس الخميس.
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