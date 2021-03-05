وأضاف شرابي لـ " دوت الخليج" أن من أهم أشكال التفعيل للقانون كان مقترح كارت للخدمات المجمعة، والذي يوفر للاشخاص ذوي الاحتياجات الوقت والجهد والمال، ويضمن لهم خدمة دائمة ومعتمدة بعيدا عن الروتين الحكومي والاجراءات البيروقراطية، موضحا أن المحافظين يحرصون على إعطاء الاولوية والاهتمام، وتوفير فرص العمل، والدمج مع المجتمع لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة .
وأردف: بالتأكيد نحن نشجع هذه الاجراءات وغيرها مما يساهم في ترسيخ بروتوكلات حقوق الانسان بشكل عام في مصر وبخاصة لذوي الاحتياجات ، لأن ذلك يعتبر من المؤشرات الهامة في تقييم ملف حقوق الانسان في مصر امام المجلس الدولي لحقوق الانسان والمؤسسات الأممية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حقوقي: بطاقة الخدمات تنقذ ذوي الإعاقة من الروتين الحكومي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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