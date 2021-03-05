الرئيس السيسي ينعى اللواء كمال عامر و يصفه أستاذي وقائدي و أغلي رجال مصر

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محمد سياف - ابو ظبي - شيعت جمهورية مصر العربية أمس اللواء كمال عامر أحد قادة حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب في دورتين متتاليتين وواحدًا من القيادات العسكرية جمهورية مصر العربية التي خاضت كافة الحروب الحديثة التي شاركت فيها جمهورية مصر العربية.

تاريخ من حياة اللواء كمال عامر

من مواليد 13 يونيو 1942 بالقاهرة القديمة بمحافظة القاهرة، تخرج عامر في الكلية في الحربية جمهورية مصر العربية، وتبعه ماجستير العلوم في العلوم العسكرية في أكتوبر 1972، ثم درجة الزمالة في الإستراتيجية العسكرية في يونيو 1984. دكتوراه في العلوم الاجتماعية والدراسات الإسلامية ودكتوراه. في الاستراتيجية القومية للأكاديمية ناصر العسكرية العليا في جمهورية مصر العربية.

شارك في العمليات والتخطيط على جميع المستويات العسكرية، وتقلد جميع المناصب القيادية من قائد فصيلة مشاة إلى جميع مناصب فيلق المشاة، ثم رئيس الأركان وقائد المشاة ميكانيكي، ثم رئيس الأركان وقائد فرقة مشاة ميكانيكي، ثم رئيس أركان القوات المصرية في العملية الثانية في الخليج العربي. كما كان قائد قوات جمهورية مصر العربية في العملية الثانية في الخليج العربي ، ثم رئيس الأركان الجيش الثالث الميداني ثم قائد الجيش الثالث الميداني في جمهورية مصر العربية.

شغل منصب نائب مدير المخابرات العسكرية في جمهورية مصر العربية لفترتين (من يوليو 1991 إلى يوليو 1992 والثانية من يناير 1995 إلى ديسمبر 1995)، ثم عين مديرًا للاستخبارات والاستخبارات العسكرية حتى عام 1997.

الرئيس السيسي ينعى اللواء كمال عامر

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء كامل عامر قائلاً: ” لقد فقدت جمهورية مصر العربية واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في جمهورية مصر العربية وأضاف: “الفقيد كان خير معلم وزعيم مخلص لأرض هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته”.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بترقية اللواء إلى منصب الفريق الفخري ومنحه وشاح النيل، وأطلق اسمه على أحد المراكز أو الساحات الرئيسية في جمهورية مصر العربية.