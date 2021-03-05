لميس جابر تروى مشاهد بطولية لأهالى قرية الجمالية فى مواجهة نابليون بونابرت

وأضافت جابر فى حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يُعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، أن أهالى قرية الجمالية تمكنوا من محاصرة الأسطول الفرنسى حتى انسحب القائد الفرنسى "دماس".
وأشارت إلى أن "دماس" أوضح فى مذكراته ووصفه لمقاومة المصريين للحملة، بأن السفن الفرنسية التى تنقل الجنود فوجئت بعاصفة من الأحجار تنهال من سور مدينة الجمالية، فى نفس الوقت اتحد مجموعة من العرب والمماليك والفلاحين قادمين من المناطق المجاورة حاملين أسلحة وعصيان وسيوف لمواجهة الجنود الفرنسيين.
وتابعت: "أن الأمر صدر بإطلاق النار على الثائرين حتى تمكن الفرنسيون من تفريق جموع المواطنين، كما بلغت خسائر الفرنسيين 30 قتيلا".
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