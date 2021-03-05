افتتاح مدرسة أنقياء القلب لذوى القدرات الخاصة بالمعصرة

جدة - نرمين السيد - وتعمل المدرسة بنظام اليوم الكامل، وهى مدرسة داخلية تقدم الرعاية المتكاملة لطلابها من خدمات التعليم إلى الرعاية الصحية وتعليم المهارات وضبط السلوك والجلسات العلاجية بأنواعها.

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