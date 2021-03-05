رئيس الإنجيلية يعزى البابا تواضروس في رحيل أسقف بنى مزار: العزاء لكل محبيه

نعت رئاسة الطائفة الإنجيليَّة بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رحيل نيافة الأنبا أثناسيوس، أسقف بني مزار والبهنسا، والذي انتقل إلى السماء صباح اليوم الجمعة.

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجاء في نص برقية العزاء "نشكر الرب لأجل حياته وخدمته الجليلة، ونصلي ليمنح الرب العزاء لكل محبيه ولشعب إيبارشيته، ولكل شعب الكنيسة في مصر".

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفاصيل صلوات التجنيز، على المتنيح الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار والبهنسا بمحافظة المنيا، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتقرر أن تقام صلوات تجنيز مثلث الرحمات المتنيح الأنبا أثناسيوس أسقف إيبارشية بني مزار في الخامسة مساء اليوم بكنيسة القديس مارمرقس، مقر المطرانية ببني مزار.

وكلف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط للمشاركة نيابة عنه في صلوات التجنيز.

ومن المقرر أن تقتصر المشاركة في الصلاة على مجمع كهنة الإيبارشية وعدد محدود من الشمامسة، وفقًا لما أعلنته مطرانية بني مزار لتجنب التجمعات، كإجراء احترازي نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورحل عن عالمنا نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار والبهنسا بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، بعد معاناة طويلة مع المرض، عن عمر يناهز ٧٣ عاما.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية بني مزار وللشمامسة والخدام والخادمات وأعضاء مجالس الكنائس ولكافة أبنائه شعب بني مزار في نياحة نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف الإيبارشية، طالبًا لنفسه الوديعة البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع صفوف الوكلاء الأمناء في مجد السماء.

وقضى نيافة الانبا اثناسيوس اسقف بني مزار والبهنسا، عشرون عاما من الخدمة الأسقفية فقد سيم اسقفا سنة ٢٠٠١ بيد البابا شنودة الثالث، وكان قبلها خادما في مصر والمهجر .

وولد أسقف بني مزار والبهنسا سنة ١٩٤٨ وترهب سنة ١٩٧٥ بالسريان.